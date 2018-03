«Street Orienteering nel centro storico di Genova», domenica ai Giardini Luzzati

Genova - Si rinnova l'appuntamento con lo Street Orienteering nel centro storico di Genova domenica 18 marzo, l'evento che, tramite gioco e attività motoria, ti porta alla scoperta di interessanti curiosità e luoghi poco conosciuti. Attività ideale per ogni età, il percorso ha durata massima di 2h con partenza in squadre tra le 10.30 e le 11.30 dai Giardini Luzzati a Genova.



Tutti possono partecipare e scoprire un nuovo approccio allo sport e all'attività fisica: benessere e divertimento da svolgere da soli o in compagnia di amici, famiglia, figli, genitori. Lo StreetO a Genova, in collaborazione con i Giardini Luzzati, è un'attività ideale per tutte le età.



La tappa di domenica avrà inizio dal piazzale dei Giardini Luzzati. I partecipanti potranno ritrovarsi e iniziare il percorso tra le 10.30 e le 11.30. Durante l'itinerario bisognerà saper rispondere ad alcune domande, riportare testimonianze e mettersi alla prova prima di ritornare al punto di partenza, entro 2h dalla partenza.



Vincitori e non solo potranno aggiudicarsi un'escursione in kayak o sup nell'Area Marina Protetta di Portofino!



Costo dell'attività €5, cartina e bibita all'arrivo inclusa. Gratuito per i bambini sotto i 6 anni.