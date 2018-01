23 giocatori convocati per la gara contro la Juventus

Genova - Sole e clima primaverile hanno accompagnato la rifinitura del Genoa a Pegli prima della partenza con destinazione Torino dove domani sera ci sarà il match contro la Juventus. Dopo il riscaldamento, l'allenatore Davide Ballardini ha fatto lavorare la squadra con il pallone.



Giuseppe Rossi non ha preso parte alla rifinitura, dovrebbe tornare ad allenarsi in gruppo tra qualche giorno, saltando la partita di domani. Pedro Pereira, che sta lavorando per trovare la giusta condizione fisico atletica, e Francesco Migliore si sono allenati a parte. Il difensore ex Spezia martedì dovrebbe rientrare in gruppo assieme ai compagni.



Ecco l’elenco dei calciatori convocati per la partita di domani sera a Torino:



Portieri: 1 Perin, 23 Lamanna, 38 Zima



Difensori: 14 Biraschi, 3 Gentiletti, 5 Izzo, 33 Landre, 13 Rossettini, 2 Spolli



Centrocampisti: 8 Bertolacci, 21 Brlek, 4 Cofie, 93 Laxalt, 22 Lazovic, 40 Omeonga, 30 Rigoni, 20 Rosi, 44 Veloso



Attaccanti: 16 Galabinov, 10 Lapadula, 19 Pandev, 64 Pellegri, 11 Taarabt