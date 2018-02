A Genova le premiazioni della Federazione Canottaggio a Sedile Fisso

Genova - Si terrà domenica prossima, presso l’Hotel San Biagio di Bolzaneto, l’annuale cerimonia di premiazione della Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso. Il presidente Marco Mugnani e il Consiglio Federale consegneranno riconoscimenti importanti a dirigenti, allenatori, atleti e società. Si partirà dalle Onde al Merito con Narcisio Gobbi, Flavio Lucca e Michele Marchettini. Narcisio Gobbi, in Consiglio Federale dall’inizio degli anni Novanta, ricopre poi il ruolo di vicepresidente, di vicepresidente vicario e, dal 2005 al febbraio 2017, di presidente della Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso.



Anche Flavio Lucca e Michele Marchettini, per un lungo periodo e in particolare proprio per l’intera presidenza Gobbi, rappresentano punti di riferimento significativi. L’Onda al Merito, domenica prossima nella cerimonia di premiazione dell’Hotel San Biagio, andrà anche al rag. Marco Bertolio, direttore della banca di credito cooperativo di Lezzeno, per la collaborazione e lo sviluppo a favore del canottaggio a sedile fisso lariano, a Raffaele Walter Viviani, storica figura remiera ligure e spezzina (instancabile guida del Gabbiano di Monterosso) e olimpico a Roma 1960, all’Unione Sportiva Bellagina per i primi 110 anni di attività. Un targa sarà consegnata anche a Massimo Edera per la collaborazione nella riparazione delle barche federali. Attenzione anche alle classifiche nazionali. Per il quarto anno di fila, il Club Sportivo Urania conquista il successo nella classifica generale davanti ad Aurora Blevio e Canottieri Corgeno. Corgeno leader sia nelle Jole (davanti ad Arolo e Blevio) sia nell’Elba (davanti a Blevio e Urania).



Capitolo Gozzi: la Società Remiera Gianni Figari precede Club Sportivo Urania, Amatori del Mare La Spezia e L.N.I. Chiavari e Lavagna. Tra le VIP 7.50 Polisportiva Monte Isola 2002 si impone su Polisportiva Comunale Tavernola e Remiera Canottieri Cannaregio. Capitolo Atleti. Tra le Allieve, nel Trofeo Gaetano Rissotto, Aurora Spirito (Sport Club Renese) precede Irene Pistoletti (Porto Ceresio) e Maria Giodi Carolo (Corgeno). Tripletta Aldo Meda Cima nel Trofeo Eros De Taddeo dove Andrea Erba mette in fila i compagni Luca Borgonovo e Alessandro Marchi. Tra le Cadette, nel Trofeo Giancarlo Sala, affermazione per Serena Mossi (Aurora Blevio) davanti ad Arianna Moscatelli (Club Sportivo Urania) ed Elisa Dioguardi (Club Sportivo Urania). Il Trofeo Guido Bianchi, abbinato ai Cadetti, va ad Alan Cresto (Aldo Meda Cima), leader di categoria sul compagno di squadra Stefano Volontè e Andrea Licatalosi (Urania). Nella categoria Ragazze-Trofeo Marco Mazzocchi brinda Clarissa Longoni (Aurora Blevio), brava a imporsi su Federica Fossa e Martina Moscatelli del Club Sportivo Urania. E’, invece, Francesco Lozza (Urania) ad alzare il Trofeo Renzo Mezzanotte: piazza d’onore per il compagno di squadra Matteo Nino, terzo Samuel Vaccani (Falco Rupe Nesso). Ilaria Bavazzano (Urania) si conferma nel Trofeo Laura Bianchi la prima classificata tra le Juniores davanti a Matilde Brunati (Cerro) e Lorenza Volante (Urania). Esulta Simeon Caccia (Aurora Blevio), primo classificato nel Trofeo Ferdinando Riva e seguito da Andrea Latte (Urania) e Giambattista Figari (Società Remiera Gianni Figari). Micaela Spertini (Cerro Sportiva) trionfa tra le Senior relegando Greta Banfi (Germignaga) e Carlotta Foroni (Porto Ceresio) rispettivamente in seconda e terza posizione. Successo per Michele Spinelli (Osteno) nel Trofeo Luciano Mugnani davanti ad Alex Solari (Società Remiera Gianni Figari) e Dario Botta (Osteno).



Nel corso della mattinata sarà anche presentato il calendario della stagione 2018 con ben 4 appuntamenti internazionali a calendario: il 28-29 aprile in Galles (Wiseman), il 7 giugno a Malta, il 30 giugno e 1 luglio in Inghilterra (Mounts Bay) e sabato 13 ottobre a Corgeno di Vergiate per gli Europei Jole, Elba e Gozzo. I Tricolori si svolgeranno nel mese di settembre: 8-9 a Eupilio per Jole ed Elba, 22-23 alla Spezia per i Gozzi e 29-30 a Porto Canale per VIP 7,50.