A la Sciorba nel mese di giugno fa tappa lo YesWeCollege Showcase

Genova - Sarà un mese di giugno intenso e sempre più internazionale quello che si prospetta tra pochi

mesi a LaCantera Stadium Barabino & Partners, a cominciare dal già annunciato Summer Camp “Real Madrid Clinic” che si sta avvicinando verso il sold out.



«Prendono infatti il via in questi giorni le iscrizioni per lo showcase genovese di YesWeCollege, l’organizzazione che mette a disposizione di tanti giovani calciatori la grande chance di vivere

un’esperienza da studenti-atleti negli Stati Uniti, in programma sabato 9 giugno.

E sarà LaCantera Stadium Barabino & Partners ad ospitare la tappa genovese dei provini di

selezione del 2018, con gli iscritti che avranno la possibilità di mettersi in mostra e di meritarsi la chiamata per l’International Showcase (Padova, 7 - 8 luglio), l’appuntamento che vedrà presenti tanti coach americani che sceglieranno i migliori prospetti per offrire loro una borsa di studio negli States. Le iscrizioni sono rivolte ai giovani nati dal 1997 al 2001, aprendo di fatto quest’anno la selezione anche ai ragazzi che frequentano ancora le scuole superiori, grazie alla collaborazione con FA Euro, società di promozione calcistica con sede a New York, in Florida e a Toronto. In virtù della partnership con FA Euro, l’edizione 2018 degli showcase metterà infatti in palio la possibilità di ricevere una borsa di studio non soltanto per studiare all’università, ma anche per vivere un anno da studenti-atleti nelle high school convenzionate con il progetto. Un’ulteriore opportunità per inseguire il sogno di diventare calciatori, unita al privilegio di poter portare avanti di pari passo una carriera accademica di eccellenza».



«La Cantera Stadium Barabino & Partners - secondo centro polisportivo cittadino per dimensioni e strutture di cui sono storici sostenitori e sponsor Ubi Banca, Eviva, Il Baluardo, De Lucchi Colori e Neon Palumbo - si conferma sempre più punto di riferimento della città per atleti e amatori in grado di ospitare manifestazioni e iniziative sociali e sportive sempre più internazionali».