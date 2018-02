Genova - «Confermo che la manifestazione d'interesse per l'acquisizione dello stadio Ferraris è arrivata.

Questo ci permette di richiedere al Demanio una perizia per far valutare l'impianto»: Stefano Anzalone, consigliere delegato allo sport ha confermato all'ANSA il via ufficiale dell'iter per la cessione dell'impianto genovese, attualmente di proprietà del Comune.



Acquisto - «La manifestazione d'interesse arrivata da Genoa e Sampdoria è il primo passo per poter arrivare al bando di gara per la vendita che vedrà i due club unirsi per acquistare l'impianto». E' stata indicata anche una cifra che Anzalone «ha spiegato essere sicuramente inferiore a 7 milioni».