Al via da giovedì 8 febbraio le iscrizioni del 34° Torneo Ravano

Genova - Al via le iscrizioni del 34° Torneo Ravano – 25° Coppa Paolo Mantovani, la manifestazione Giovanile Scolastica più importante d’Europa che anche quest’anno vedrà protagonisiti bambini e bambine. Le scuole potranno aderire al Torneo iscrivendosi direttamente sulla pagina web www.torneoravano.com da giovedì 8 febbraio fino a venerdì 9 marzo 2018, ed il nostro staff è a disposizione per qualsiasi informazione grazie alla LiveChat attiva e tramite la nostra pagina facebook ufficiale (https://www.facebook.com/TorneoRavano/).



Periodo - Tutte le Prefasi Provinciali si svolgeranno durante il mese di aprile. Le fasi finali, invece, si disputeranno alla Fiera di Genova da lunedì 14 a giovedì 24 maggio 2018, all’ultimo piano dello scenografico Padiglione B Jean Nouvel.



I Tornei - La grande novità di quest’anno è il Tennis che si aggiunge alle 10 discipline tradizionali: Calcio Maschile, Calcio Femminile, Basket, Rugby, Volley, Ciclismo, Scherma, Atletica Leggera, Vela, Canottaggio e Pallanuoto.



Correttezza -



«Per la famiglia del tennis ligure prendere parte al Torneo Ravano rappresenta un onore, e non si tratta di semplici parole di circostanza - ha dichiarato Andrea Fossati, Presidente Comitato Regionale FIT. Con oltre 30 anni di storia alle spalle, il Torneo Ravano è l’esempio dello sport giovanile praticato come piace a noi: partecipazione, confronto, lealtà e anche agonismo, sì quello sano, non esasperato, in sintonia con l’avversario e con sé stessi. Nato per i piccoli calciatori, il format si è allargato negli anni anche ad altre discipline, fino alla pallanuoto nel 2017, e oggi al tennis. Eccoci, arriviamo anche noi con i nostri valori, da affiancare a quelli degli altri sportivi. Arriviamo con rispetto ma con grande entusiasmo e convinzione. Possiamo arricchire e arricchirci di emozioni. Il senso di appartenenza dei bambini che hanno partecipato almeno una volta a questa manifestazione è unico; ebbene anche i nostri piccoli tennisti potranno condividerlo grazie alle loro racchette. I giovani tennisti di oggi, divenuti adulti, potranno dire: “io al Ravano ci sono stato!” con l’orgoglio e l’entusiasmo provati da tutti i bambini che negli anni hanno avuto la stessa fortuna».



Discipline - Gli Undici sport che rappresentano questa edizione 2018 simboleggiano la formazione del giuoco del calcio che ha dato vita al Torneo nel 1985. Le classi dei bambini di 3°, 4°e 5° elementare avranno un’ampia scelta di discipline sportive nelle quali cimentarsi all’interno della nostra grande palestra che si estende fino al mare. Ma lo sport non sarà l’unica attrazione dell’evento: ci saranno anche Laboratori Edutainment di Partner d’eccezione come ERG, da anni Main Sponsor del Torneo Ravano. L’azienda genovese, leader nella produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, primo operatore eolico in Italia e tra i primi in Europa, insegnerà ai ragazzini come “generare” energia “muovendosi” e tanto altro ancora all’interno del proprio stand allestito nel Padiglione della Fiera del Mare. Infine ricordiamo che la data del Kit Day, giornata di presentazione dedicata ai nostri Partner, verrà annunciata a fine iscrizioni. «Un grazie di cuore a tutti coloro che, come ERG, ci sostengono da sempre ma anche a tutti quelli che iniziano da quest’anno a credere in noi», ha concluso Ludovica Mantovani.