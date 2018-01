Anche il mondo del calcio ricorderà le deportazioni naziste

Genova - Sabato 27 gennaio si celebra la Giornata della Memoria per ricordare le vittime della Shoah. Quattro giorni prima, il 23, per commemorare questo evento, è stata organizzata un’iniziativa dal nome “Binario 21”, a cui parteciperà anche il mondo del calcio con la Lega di A e la Lega B e con alcune squadre che hanno aderito direttamente e saranno presenti a Milano, presso la stazione Centrale, in un’area situata sotto i binari ferroviari conosciuta proprio col nome dell’iniziativa, luogo da cui partì il convoglio del 30 gennaio 1944, giorno in cui più di 600 ebrei sono stati spinti nei vagoni di quel treno con destinazione Auschwitz.



Un altro forte messaggio che il calcio prova a mandare a tutti, per non dimenticare alcune pagine tristi della storia dell’umanità da cui comunque si può imparare per arrivare ad un futuro migliore ed affinché tragedie come queste, non si verifichino mai più.