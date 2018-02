Artesina festeggia il 54° compleanno

Genova - Artesina festeggia nel week end il 54° compleanno con una montagna di eventi. Due giorni dedicati ai turisti e agli abituali freqeuntatori della località ma anche agli operatori locali. La festa di compleanno di Artesina vuole essere la festa di tutti coloro che operano in stazione, a tutti coloro che vivono la località e che avranno il piacere di trascorrere sabato una serata di festa e di divertimento comune.



L’appuntamento, nato in occasione del 50° anniversario della società Artesina, prosegue ogni anno ed è diventato un momento atteso e davvero ricco di iniziative. Un momento di festa per tutti con musica e divertimento in piazza con un programma di attività completo per festeggiare la ricorrenza, per altro quest'anno con ottime condizioni di innevamento e il comprensorio tutto aperto.



Si parte sabato alle ore 12 con la “Baby dance” con Pinky e dalle ore 16 “La Piazza in…musica!”. Alle 17,30 ci sarà un aperitivo istituzionale ad invito per autorità, media, impiantisti, maestri e commercianti mentre dalle ore 19,30 inizierà il vero e proprio “Snow party” con fiaccolata, giochi di luce e musica con “Koki” alla consolle. A seguire “Cena in…Piazza!” e intorno alle ore 21 il taglio della torta e il brindisi per tutti.



Sarà festa anche domenica con la musica in piazza alle ore 11 e la Baby Dance per i più piccoli con Pinky alle ore 12.