Assegnati a Genova i titoli regionali indoor di Tiro con l´Arco

Genova - Domenica scorsa, nel prestigioso contesto della palestra del CUS Genova, si è svolto il Campionato Regionale indoor ligure di tiro con l’arco a cura dell’AGA di Genova. Si sono affrontati, nelle diverse categorie, oltre 140 atleti sui 18 metri, in due turni, alla luce consistente numero di partecipanti. In palio, il titolo di campione o campionessa regionale nelle varie discipline dall’arco nudo all’arco olimpico passando per il compound. Nella categoria arco olimpico Senior si sono affermati Graziano Angelotti degli arcieri Sarzana e Veronica Pelvio dell’Aga. Sempre nell’olimpico, ma Master maschile, il campione regionale è l’arciere Fabrizio Bizzarri della Superba di Genova, mentre tra le donne prevale Giulia Di Maio degli arcieri Imperiesi. Nella categoria olimpico Junior si impone Luca Bigagli dell’ Aga Genova e, in quella femminile, la brava Sara Noceti degli arcieri del Tigullio. Capitolo Allievi: per gli arcieri Sarzana sorride Andrea Berettini, per l’Aga di Genova Marzia Montegrosso. Nella sfida della classe Ragazzi, successo per Javier Emil Canazza (Arcieri Cinque Stelle) e per Valentina Gianfrancesco (Tre Borghi)



Nel compound festa per Fabio De Ponti (arcieri del Tigullio) e la bravissima Erica Benzini dell’ Aga di Genova mentre nella categoria Master esultano Edis Bortolossi e Cinzia Foroni, entrambi degli Arcieri Imperiesi. L’Aga di Genova si porta a casa il titolo Junior maschile con Daniele Vaccaro, gli Arcieri Tigullio quello Allievi con Luca De Ponti.



Mentre nell’arco nudo maschile vincitore del titolo regionale categoria Senior è un arciere del Tigullio,Samuele Riberto, ugualmente nel settore femminile ben si esprime la compagna di società e plurimedagliata Cinzia Noziglia. Si conferma campione regionale il bravissimo Fabio Pittaluga (Aga) nell’arco nudo Master maschile, così anche la compagna di squadra Daniela Sacco. Sorridono anche Mattia Zamboni (Arcieri Imperiesi) e Cecilia Bermond dell’ Aga Genova. Negli Allievi i leader sono Andrea Tornonesi (Arcieri San Bartolomeo) e Arianna Salerno (Arcieri Granatiere). Tra i Ragazzi affermazione per l’Aga Genova con Davide Farinetti e per gli Arcieri Granatiere con Beatrice Tarantini.



Ecco le società vincitrici del titolo a squadre. Nella categoria Senior divisione Olimpico la Cinque Stelle di Savona con Ben Fekih Ali Saber, Marco Astegiano, Giorgio



Briozzo e l’Aga di Genova con Veronica Pelvio, Sabrina Trotta, Sara Martini. Nella categoria olimpico Master maschile successo per gli arcieri della Superba con Fabrizio



Bizzarri, Giovanni Calabretto e Adriano Barbarino. La squadra Cinque Stelle di Savona si aggiudica il primo posto nell’olimpico Junior femminile con Veronica Zuffi, Marta Aschero e Giulia Delfino. Tra le Allieve brilla l’Aga di Genova con Marzia Montegrosso, Noemi Divano e Alice Bussalino. Nell’olimpico Ragazzi applausi per gli arcieri Borghetto S.S. con Albano



Kume, Paolo Monge e Daniele Basso. Compound Senior femminile: la vittoria va alla squadra composta da Erica Benzini, Laura Blasi e Daniela Sciutto (Aga Genova). Nel Compound Master maschile si afferma la squadra dell’ Aga Genova composta da Angelo Bona, Roberto Pasolini, Maurizio Marzi. Nel compound Junior maschile ancora Aga Genova con Daniele



Vaccaro, Lorenzo Marzi e Manuel Rosazza e così anche nell’arco nudo Senior si impone l’Aga di Genova con Davide Blasi, Alessandro Girelli e Maurizio Miriello. Capirolo arco nudo Master: applausi per Fabio Pittaluga, Piero Garbini e Gabriele Marazzi (AGA) e prime sono anche le compagne Daniela Sacco, Rosalba Ricevuto e Daniela Luigina Velati.



“E’ stata una bellissima gara, si sono sfidati tutti partecipanti con capacità e fermezza ed un lodevole spirito sportivo – spiega il presidente regionale Enrico Rebagliati – Alla fine, hanno prevalso la bravura e la freddezza dei migliori ma mi complimento con tutti i partecipanti per aver trasmesso passione ed entusiasmo che sono la forza della nostra disciplina sportiva”.