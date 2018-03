L'uruguaiano mostra tutta la sua gioia per la convocazione in Nazionale

Genova - Bagno di folla nel tardo pomeriggio per Duvan Zapata e Gaston Ramirez che hanno raccolto l'abbraccio dei tifosi blucerchiati, accorsi in massa allo store "Willy Sport" della Foce.



L'uruguaiano mostra tutta la sua felicità - ai microfoni della stampa locale - per il ritorno in Nazionale: «Spero di andare al Mondiale, però adesso è presto per le convocazioni e io devo solo continuare a lavorare».



Il trequartista, rispetto all'esperienza di Bologna, si sente un altro calciatore: «Sono più forte? Senza dubbio, ho molta più esperienza. Mi sto trovando bene anche in campo e voglio continuare ad aiutare la squadra».



Uno sguardo poi alla trasferta impegnativa di Crotone: «Sarà una sfida tosta come tutte le altre, loro sono forti in casa e dobbiamo prepararla al meglio perché se giochiamo come sappiamo abbiamo possibilità di vincere».