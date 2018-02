Ballardini: «Dobbiamo dare di più, i ragazzi lo sanno»

Genova - «Bisogna fare di più e meglio, non basta ciò che è stato fatto»: così l’allenatore del Genoa, Davide Ballardini, all’antivigilia della gara contro la Lazio in programma lunedì alle 20.45.



Squadra - «Sappiamo che ci sarà da lottare fino all’ultimo ma i ragazzi hanno le capacità per uscire da questo momento. La Lazio ha una rosa di valore che ti può mettere in difficoltà e davanti ha Immobile, un giocatore di spessore che già nella sua esperienza al Genoa aveva fatto intravvedere. Dovremo essere bravi a limitare le loro offensive».



Mercato - Ballardini ha tracciato un bilancio dei giocatori arrivati a gennaio: «I nuovi sono venuti con molto entusiasmo. Hiljemark ha qualità e quantità e sarà molto importante in zona gol essendo molto bravo a inserirsi senza palla. Bessa, invece, può coprire più ruoli e ha il senso del gioco».



Rosa - In vista della gara contro la Lazio Ballardini deve sciogliere alcuni dubbi: «Non ho ancora deciso chi mandare in campo, sono fortunato ad allenare ottimi giocatori che fino all’ultimo mi mettono in difficoltà per buttare giù la formazione».