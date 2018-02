Ballardini: «Dobbiamo restare umili, il Bologna è una squadra ostica»

Genova - «Il Bologna è una squadra formata da giocatori giovani e da altri più esperti. Inoltre ha alle spalle una società seria e ambiziosa»: lo ha dichiarato l’allenatore del Genoa Davide Ballardini alla vigilia della sfida contro i felsinei in programma domani alle 18 allo stadio Dall’Ara.



Attenzione - Il tecnico ravennate non ha voluto sentir parlare di serenità nonostante la classifica sia buona dopo gli ultimi risultati: «Mio nonno diceva che se porto a casa la serenità non mangio -ha spiegato Davide Ballardini. La serenità è una conquista, faticosa e quotidiana in tutto. Per essere sereno devi faticare. Non è che tu parti dalla serenità, parti da tutto il resto per conquistarti la serenità».



Infortunati - Il mister rossoblu ha poi fatto il punto sulle assenze: «Biraschi ha lavorato da solo ma le sensazioni sue e nostre sono buone mentre dalla prossima settimana dovrebbero tornare in gruppo Veloso e Rossi. Più indietro di condizione Izzo e Taarabt.



Nazionale - Perin, Izzo e Biraschi sono in ottica nazionale. Così il commento di Ballardini: «Questo è un premio per quello che si sta facendo. Sono molto soddisfatto».



1 Perin, 2 Spolli, 4 Cofie, 8 Bertolacci, 10 Lapadula, 13 Rossettini, 14 Biraschi, 16 Galabinov, 17 El Yamiq, 18 Migliore, 19 Pandev, 20 Rosi, 22 Lazovic, 23 Lamanna, 24 Bessa, 30 Rigoni, 32 Pereira, 38 Zima, 40 Omeonga, 45 Medeiros, 87 Zukanovic, 88 Hiljemark, 93 Laxalt.