Ballardini: «Il mio Genoa deve coinvolgere la gente»

Genova - «Il genere musicale del mio Genoa? Deve essere pop e coinvolgere la gente. I miei ragazzi sanno quale realtà siamo anche se questa può in alcuni casi condizionare»: lo ha dichiarato l’allenatore del Genoa, Davide Ballardini a margine della presentazione del terzo evento per i 125 anni del club presentando la gara contro il Cagliari in programma domenica alle 12.30 allo stadio Ferraris



Maglia - «Giocare nel Genoa è piacevole ma non pensate sia così facile. Tra un direttore di orchestra e un allenatore ci sono tante similitudini, soprattutto fare le prove in vista dell’avversario che dovrai affrontare».



Avversario - Il mister rossoblu ha parlato della formazione sarda allenata da Diego Lopez: «Il Cagliari ha un organico costruito per disputare un altro tipo di campionato e invece si trova a pochi punti dalla zona salvezza. L’unico recuperato sarà Biraschi mentre Rossi ha fatto soltanto un allenamento intero, difficilmente verrà convocato. Spero di vederlo la prossima settimana in gruppo insieme a tutti i compagni. Out pure Veloso e Taarabt a causa di un problema alla schiena».



Pochi errori - «Mi aspetto, a differenza del match perso sabato scorso, contro il Bologna una squadra attenta che sappia mettere in difficoltà l’avversario, altrimenti rischiamo di disputare partite sottotono e quest’anno è già successo altre due volte contro Atalanta e Udinese».



Curiosità - Ballardini alla domanda che persona è ha risposto: «Sono un uomo semplice che ama quello che fa. Il lavoro è la mia passione».



Pubblico - Il tecnico rossoblu ha parlato del supporto dei tifosi nelle gare casalinghe: «I nostri tifosi ci sostengono sempre, dal primo all’ultimo minuto e per noi sono l’arma in più per raggiungere i nostri obiettivi. Davanti a loro abbiamo dato sempre quel qualcosa in più».