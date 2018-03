Ballardini: «La salvezza? E´ ancora tutta da conquistare»

Genova - «Contro il Napoli sarà un test stimolante, sono curioso di vedere che partita faremo. Giocheremo contro una squadra che probabilmente è la più brava, che gioca a memoria ed è molto organizzata e collaudata. Di certo non cambieremo atteggiamento e dovremo avere sempre la voglia di fare bene le due fasi di gioco. Noi siamo bravi ma ogni tanto non molto attenti nella gestione della palla»: lo ha dichiarato l’allenatore del Genoa, Davide Ballardini alla vigilia della sfida contro gli azzurri di Sarri in programma domani alle 20.45 allo stadio San Paolo.



Ko - Ballardini è poi tornato a parlare della sconfitta casalinga di domenica scorsa in casa contro il Milan: «Nel calcio ci può stare prendere gol negli ultimi secondi, è il calcio. Domani sera il Genoa non cambierà atteggiamento. La squadra deve avere sempre la voglia di fare bene le due fasi di gioco».



Formazione - «Non ho dubbi su chi mandare in campo – ha proseguito Ballardini nell’analisi pre gara – poi in base all’andamento del match valuterò cosa fare. Izzo e Veloso sono ancora out mentre Rossi e Taarabt verranno via con noi. Salvezza? La lotta per non retrocedere è aperta anzi apertissima, siamo tutti agguerriti e molto motivati. Anche questo è uno stimolo in più».