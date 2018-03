Genova - «Peccato per gli ultimi quindici minuti di gioco perché abbiamo abbassato il nostro baricentro e il Milan ne ha approfittato. Al di à di tutto sono soddisfatto perché i ragazzi hanno concesso poco ai nostri avversari. Il gol annullato a Rigoni? Non ho visto le immagini e quindi non posso commentare»: lo ha affermato Davide Ballardini, allenatore del Genoa, al termine della gara persa a quindici secondi dal termine contro la formazione rossonera.



Rete - Il mister rossoblu ha poi spiegato cosa non ha funzionato sul gol vittoria del Milan: «Dovevamo evitare a Suso di crossare con il mancino. Durante tutto il match ha avuto poche possibilità, invece nell’occasione della rete subita non siamo stati bravi e lui è riuscito a mettere un bel pallone in area di rigore sfruttato al meglio dal suo compagno».



Sostituzioni - Ballardini ha poi spiegato i cambi: «Ho messo Lapadula perché volevo uno che sapesse gestire meglio le eventuali ripartenze. Poi ho tolto Pandev e inserito Bessa perché mi serviva uno in mezzo in campo uno bravo a tenere palla a centrocampo».