Ballardini: «Occhio al Chievo, per vincere servirà umiltà e attenzione»

Genova - «A Verona dobbiamo scendere in campo umili e molto attenti. Vogliamo che la vittoria ottenuta in casa contro la Lazio non sia soltanto un episodio. Formazione? Difficilmente ci saranno tanti cambiamenti rispetto alla partita di lunedì scorso»: lo ha dichiarato l’allenatore del Genoa, Davide Ballardini, alla vigilia della gara contro il Chievo in programma domani alle 15 allo stadio Bentegodi.



Avversario - «Affronteremo una squadra che non sta attraversando un bel momento di forma ma ha un organico interessante, formato da un mix di giovani e di calciatori di valore. Vorranno riscattare le ultime partite e quindi partiranno forte fin da subito. Noi dobbiamo evitare che questo accada».



Singoli - Ballardini ha poi parlato dei singoli: «El Yamiq nonostante sia un po’stanco per le gare giocate nei giorni scorsi, farà parte della lista dei convocati. E’ arrivato con entusiasmo e grande voglia di lavorare. Taarabt dalla settimana prossima si unirà in gruppo. In attacco, invece, ho tanti bravi attaccanti. Galabinov e Pandev hanno fatto bene ma non dimentichiamo di Lapadula che quando l’ho utilizzato ha fatto sempre il suo. Ho varie alternative là davanti. Comunque dal mercato sono venuti giocatori carichi e pronti a mettersi a disposizione».