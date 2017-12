Ballardini: «Poco incisivi in attacco ma punto guadagnato»

Genova - «C’è da migliorare ma contro il Torino abbiamo conquistato un buon punto. Se in fase difensiva la squadra ha retto bene, in fase offensiva non siamo stati molto pericolosi e questo è un dato su cui migliorare se vogliamo vincere le partite»: lo ha dichiarato l’allenatore del Genoa, Davide Ballardini, al termine del pareggio contro la formazione granata.



Singoli - Ballardini ha poi spiegato le scelte in attacco: «In rosa ho tanti ottimi giocatori, è difficile scegliere ogni domenica chi mandare in campo dall’inizio o a gara in corso. Rossi? Sta migliorando di settimana in settimana, vedrò come utilizzarlo con il passare delle giornate».



Avversario - Ballardini ha poi analizzato il Torino: «Chi ha giocato oggi non ha fatto rimpiangere gli assenti. Abbiamo affrontato un avversario di grande valore e quindi per me uscire indenne dall’Olimpico è positivo. Certo si poteva e si doveva fare di più ma oggi sono soddisfatto».