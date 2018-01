Ballardini : «Ripartiamo dalla ripresa con la Juve»

Genova - «Dobbiamo ripartire dall’atteggiamento e dalla personalità del secondo tempo contro la Juventus. Solo così possiamo mettere in difficoltà i nostri avversari»: lo ha dichiarato l’allenatore del Genoa, Davide Ballardini, alla vigilia della gara casalinga contro l’Udinese, in programma domani alle 15 allo stadio Ferraris.



Avversario - I bianconeri friulani con l’arrivo di Oddo hanno raggiunto il nono posto in classifica. Ballardini avverte i suoi sulle difficoltà che potranno incontrare: «Davanti troveremo una squadra con grande forza fisica e qualità in molti giocatori».



Singoli - «Domani non ci sarà Giuseppe Rossi, lo aspettiamo al più presto perché ci divertiamo troppo in allenamento. Pellegri? E’ un ragazzo che ha enormi potenzialità, è proiettato a una grande carriera. Infine Pereira non è tesserato e Medeirso ha svolto con noi soltanto tre allenamenti».