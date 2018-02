Ballardini: «Senza cattiveria è difficile fare punti»

Genova - «Se non mettiamo in campo attenzione e determinazione usciamo dal campo senza punti. Il Bologna non ha creato tantissimo ma ha vinto, noi invece abbiamo avuto le occasioni per segnare e invece non ci siamo riusciti. Inoltre abbiamo commesso anche alcuni errori che sono stati fatali»: non cerca alibi Davide Ballardini, allenatore del Genoa, la partita persa 2-0 al Dall'Ara contro il Bologna.



Match - «Se devo analizzare i due tempi, nel primo non sono rimasto contento della prova offerta dalla squadra, mentre nel secondo i ragazzi hanno creato ma non hanno concretizzato. E' anche vero che il Bologna ha rischiato di segnare il terzo gol – ha proseguito il mister rossoblu - I cambi? Ho provato a cambiare sperando in qualche cosa di nuovo e invece non è andata bene. Se non giochiamo al massimo facciamo fatica e i nostri avversari ci possono fare male».