Ballardini: «Voglio un Genoa che dia emozioni. E sui possibili assenti..»

Genova - «Voglio un Genoa che dia emozioni, che sia compatto, affamato e generoso. Una squadra aggressiva e intensa nelle due fasi, come vogliono i nostri tifosi». Lo ha detto Davide Ballardini alla vigilia della sfida con il Sassuolo, in programma alle 15 allo stadio Ferraris e prima gara del girone di ritorno.



Disponibili Ma il tecnico rossoblù domani dovrà fare i conti soprattutto con le assenze «Migliore, Veloso, Izzo e Centurion non ci saranno mentre per Biraschi e Taarabt valuteremo oggi - ha spiegato - In ogni caso non cambieremo disposizione per le assenze. Di certo domani dovremo fare una bella partita e non come nel primo tempo contro il Torino. Abbiamo la qualità e la forza per fare bene ma a Torino nella prima frazione siamo mancati nel gioco. Lapadula sta bene e ha la gamba piena - ha detto - è tornato il giocatore che abbiamo ammirato in passato».