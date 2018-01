Ballardini a caccia del tris a Marassi

Genova - Obiettivo, centrare un tris di vittorie consecutive in casa che contribuirebbe a sfatare definitivamente il tabù Marassi e soprattutto a proiettare il Genoa verso traguardi di classifica insperati appena due mesi fa. Dopo Benevento e Sassuolo, infatti, Davide Ballardini mette nel mirino l’Udinese, reduce dal tracollo all’Olimpico con la Lazio e prima ancora dal pareggio in Friuli con la Spal. L’effetto Oddo, se non certo sfumato sul piano del gioco sempre effervescente, si è tuttavia anestetizzato sul piano dei risultati.



Rispetto alle due gare precedenti al Ferraris, aggiudicarsi l’intera posta in palio con il minino sforzo dell’1-0 stavolta, però, potrebbe non bastare, poiché l’Udinese ha una spiccata vocazione al gol. La formazione di Oddo, ex tecnico della Primavera rossoblù, vanta alcuni giovani elementi di ottima prospettiva, sconosciuti al loro arrivo in Italia ma che passo dopo passo hanno espresso le loro qualità. Nel modulo 3-5-2 spiccano soprattutto Barak, centrocampista offensivo ceco autore di sei reti sinora; De Paul, argentino, pure lui ventitreenne, 5 reti all’attivo, come Kevin Lasagna e Jakub Jankto, 22 anni, della Repubblica Ceca, a segno già tre volte in questo campionato.



All’andata a Udine i bianconeri, ancora guidati da Delneri, si imposero per 1 a 0 sull’incerta squadra di Juric e a timbrare il successo fu proprio Jankto. Ma adesso è un altro Genoa, solidissimo in difesa, ben organizzato a centrocampo, ancorché ancora alla ricerca di una precisa identità in attacco.