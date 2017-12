Ballardini dopo il ko in coppa: «I ragazzi hanno fatto una buona gara»

Genova - «Ai ragazzi non posso rimproverare assolutamente nulla, hanno fatto una buona gara anche se nel primo tempo siamo stati un po’ timidi e non siamo riusciti a fare il nostro gioco. Nella ripresa, invece, abbiamo avuto anche le occasioni per segnare ma siamo stati poco precisi»: lo ha dichiarato l’allenatore del Genoa Davide Ballardini al termine dell’eliminazione dalla Coppa Italia contro la Juventus.



Esordio - La partita ha segnato il ritorno al calcio di Giuseppe Rossi, che nella ripresa ha fatto il suo debutto con la maglia del Genoa. «A me è piaciuto molto, è entrato con personalità – ha aggiunto - Il rigore? Non ho visto le immagini del fallo di Asamoah, ma anche l'arbitro avrebbe dovuto darlo vedendo Rossi andare verso il dischetto col pallone in mano per battere il rigore».