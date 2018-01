Ballardini precisa: «C´è un motivo per cui non ho messo Lapadula..»

Genova - «Nel primo tempo non abbiamo fatto bene, siamo stati troppo contratti e abbiamo lasciato campo ai nostri avversari. Nella ripresa invece i ragazzi sono entrati in campo più decisi anche se le occasioni create non sono state moltissime»: lo ha dichiarato l’allenatore del Genoa, Davide Ballardini, in conferenza stampa, al termine della gara persa 1-0 contro la Juventus.



Avversario - «Sapevamo della difficoltà della partita – ha aggiunto Ballardini – i bianconeri sono i più forti in assoluto ma i ragazzi hanno provato a metterli in difficoltà soprattutto nella ripresa ma poi al momento del tiro non siamo stati cattivi».



Singoli - Ballardini ha parlato poi dei suoi attaccanti: «Lapadula non era al top per via della frattura al naso, per quello non l’ho rischiato dall’inizio. Comunque chi scende in campo mi dà sempre garanzie».



Ph by: Juventus Channel