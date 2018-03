Ballardini ricorda Astori: «Ha vissuto ogni giorno con il sorriso»

Genova - «Ho visto crescere Davide Astori quando ero responsabile del settore giovanile del Milan ma non l’ho mai allenato. Poi l'ho avuto al Cagliari e ogni giorno lui arrivava con un sorriso, ha vissuto 31 anni felice e contento»: Davide Ballardini, allenatore del Genoa, ha ricordato così l’ex capitano della Fiorentina morto nella notte tra sabato e domenica e suo calciatore ai tempi dell’esperienza in Sardegna. Il mister rossoblu ha parlato alla presentazione del libro «Presidenti».



Vicinanza - «Davide era un esempio straordinario di come si deve vivere, per l'educazione che aveva, per la gioia che aveva nel vivere quotidiano e per la parola buona che aveva per tutti i suoi compagni». Ballardini ha poi voluto mandare un abbraccio alla famiglia di Astori: «Penso sua compagna e alla figlia, al papà e alla mamma che hanno perso un figlio meraviglioso. Dall’altro lato però devono orgogliosi di aver cresciuto un ragazzo così».