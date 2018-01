Ballardini sa cosa non va: “Creiamo ma non facciamo gol”

Genova - «Sconfitta immeritata, siamo stati sfortunati. Il Genoa ha fatto una buona gara, ci è mancato soltanto il gol che invece l’Udinese ha fatto»: lo ha dichiarato l’allenatore dei rossoblu, Davide Ballardini al termine della partita persa dai suoi contro la formazione allenata da Oddo.



Cosa manca - «Purtroppo ci sono tante cose da migliorare e se abbassiamo la guardia rischiamo di fare zero punti come è successo contro l’Udinese. Ci manca quel pizzico di cattiveria in attacco, anche oggi abbiamo creato almeno cinque palle gol senza sfruttarle a dovere. Soltanto lavorando si possono risolvere i problemi. Il gol sbagliato da Rigoni? Non mi sono arrabbiato, a Crotone è stato bravo a segnare, oggi invece lo ha sbagliato ma non gli metto la croce addosso».



Mercato - Ballardini alla domanda su cosa manca a questa squadra ha dichiarato: «Serve un giocatore a centrocampo con caratteristiche diverse da quelle che abbiamo in rosa, se verrà Hiljemark lui può essere uno di quelli. In attacco invece non so se serva ancora qualcosa nonostante abbiamo Giuseppe Rossi fuori per infortunio».