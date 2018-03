Basket Pegli: disco verde per Under 16 femminile e Under 18 Eccellenza

Genova - Nel corso della settimana le giovanili del Basket Pegli hanno disputato tre partite, due femminili ed una maschile. Inizia lunedì sera l’Under 18 femminile che, al Pala Carrino di Chiavari, viene sconfitta dalle locali per 47-38. Questo il commento di Coach Torchia, piuttosto amareggiato: "In una gara di quelle abbordabili per le nostre U18, perdiamo una bella occasione, giocando al di sotto delle possibilità, poco aggressive sia in attacco che in difesa. E così nel primo tempo restiamo in partita solo grazie ai punti di Giada e Francesca T. chiudendo la frazione sul 25 a 22 per le padrone di casa. Nel terzo quarto anche Marta P. fornisce il suo contributo in attacco, ma una difesa troppo passiva sulle avversarie più brave e pericolose Comunello e Grigoni, non ci permette di prendere l’inerzia. Si arriva così al 36 pari verso metà della quarta frazione, momento in cui le avversarie rimettono il naso avanti e allungano in maniera definitiva sino al 47-38 finale. Troppo ferme in attacco e poco attente in difesa per vincere una gara, comunque alla portata. Per le prossime sarà necessario recuperare l’apporto delle ‘’grandi’’ è un po’ di fiducia”. Le ragazze questa volta erano: A.Bruzzone, E.Guerra, M.Grazzi,B.Curreri, L.Cuttini, C.Bisio,V.Gonella,F.Varoli, G.Papiri,F.Torchia, L.Monachello, M.Padula



Mercoledì sera è il turno della Under 16 femminile che, in uno scontro di alta classifica, strapazza Cairo per 58-31. Buon primo tempo che lascia alle avversarie solo dieci punti complessivi e mette in mostra ottime giocate individuali e di squadra. Nel terzo quarto scende un po’ l’intensità difensiva e, grazie al bonus raggiunto troppo presto, le avversarie segnano 2 punti in più di quanto fatto nell’intero primo tempo. Nella quarta frazione, si va comunque verso la conclusione della partita senza sussulti, con spazio per tutte e 12 le ragazze.



Sempre mercoledì sera lunga trasferta per la Under 18 eccellenza che nel debutto nella fase “elite” del campionato ottiene un’importante vittoria sul difficile campo di CR Saluzzo. Dopo un buon avvio gli arancioblu si sono purtroppo adeguati ai ritmi bassi degli avversari e con un’intensità difensiva decisamente molto bassa sono stati sotto nel punteggio fino all’inizio del quarto quarto. Grazie ad una buona reazione portata avanti in particolare dagli ottimi Nsesih, Ficarra, Pedemonte e Tesconi i liguri strappano il referto rosa con un rassicurante 61-45. "Sarà però fondamentale per sperare di competere con squadre più attrezzate una maggiore continuità nell’arco dei quaranta minuti ed un apporto maggiore da parte di coloro che dovrebbero essere i trascinatori della squadra per qualità, carisma ed esperienza e che ultimamente stanno un po’ mancando all’appello" è il commento del direttore sportivo Federico Pozzi.



Il prossimo weekend sarà inaugurato dalla prima squadra che al Pala Sharkers venerdì alle 21:15 affronterà la prima della classe, il CUS Genova. Sempre in formazione ultra rimaneggiata per i giovanissimi arancioblu sarà un’ottima occasione di crescita a prescindere dal risultato finale. La quotata Under 15 Eccellenza giocherà nella fase Coppa sabato alle ore 15 al Pala Sharkers contro i piemontesi di Alpi Alter con l’obiettivo di mantenere a zero la casella delle sconfitte. Alle 20:15 l’Under 18 regionale affronterà in casa il Red Basket Ovada per vendicare l’inopinata sconfitta di domenica scorsa. Sempre sabato alle ore 15 la lanciatissima Under 16 femminile affronterà Loano in trasferta, in una partita da non prendere sottogamba.



L’Under 16 maschile, capoclassifica del campionato, debutterà domenica alle 14:30 al Pala Allende contro Meeting in una partita sicuramente da vincere ma utile anche ad ampliare le rotazioni e far fare esperienza a chi normalmente gioca meno; nel pomeriggio partita casalinga proibitiva per l’Under 18 femminile contro Amatori Savona alle ore 16:30.



Ed ecco il riepilogo dello scorso weekend del minibasket dalle parole del responsabile Jacopo Oneto: “Settimana super intensa per il Minibasket, quasi tutte le formazioni impegnate per una o più partite. I più grandi escono sconfitti sia giovedì dall'Auxilium B che sabato contro Auxilium A. Contro i sottoleva 2007 di Auxilium partita mai in discussione, troppo agitati e poco lucidi i nostri ragazzi, più sicuri e concreti i ragazzi di Marassi. Contro i pari età 2006 di Auxilium A invece partita dai 2 volti. Buona partenza che ci porta all'intervallo con una manciata di punti da recuperare. Il secondo tempo purtroppo ci vede crollare verticalmente, e nonostante una partenza sprint nel quarto/quarto (arriviamo anche a -4 ) il finale ci vede, di nuovo, poco lucidi. Queste due sconfitte serviranno tantissimo ai ragazzi e tutto lo staff è convinto che ci siano ampi margini di miglioramento per questo gruppo! Il weekend si conclude con una sconfitta indolore per gli Scoiattoli contro Uisp, che replicano la buona prova di Cogoleto e due vittorie per i gruppi Aquilotti Junior Arancio e Blu 2008/09, rispettivamente contro Uisp e Basket Sestri. Nota di merito per il gruppo 2008 che nel girone di andata aveva perso con entrambe le formazioni affrontate domenica. Questo significa che la dedizione e il divertimento in palestra sta pagando i suoi dividendi”.