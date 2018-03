Basket Pegli: gli impegni delle varie categorie

Genova - Settimana intensa per il Basket Pegli. Protagonista principale l'under 20 che giocando sia lunedì che mercoledì mette in mostra a sprazzi i suoi pregi ma principalmente i suoi difetti.



Nella partita di inizio settimana, la sfida sulla carta abbordabile contro un My Basket penultimo in classifica viene affrontata con presunzione e superficialità e si rivela una vera e propria battaglia, anche, va detto, per la bella prestazione degli avversari che hanno giocato con molta più cattiveria rispetto agli arancioblu, ultimamente un po’ imborghesiti. Finisce con una vittoria per 67-66 solo grazie ad una stoppata del positivo Nsesih che mette una pezza all’ennesimo uno contro uno subito dalla molle ed inconsistente difesa dei pegliesi.



Nella partita di mercoledì, contro i secondi in classifica del Recco, l’inizio fa ben sperare; all’intervallo gli Sharkers (in questo periodo solo di nome e non di fatto) girano con un vantaggio di 12 punti che in una partita a bassissimo punteggio sono un patrimonio difficilmente dilapidabile. Rientrati dagli spogliatoi le polveri dell’attacco improvvisamente si bagnano e con loro la difesa che fino a quel momento aveva retto molto bene si squaglia, cosa che purtroppo accade molto spesso ai pegliesi, che paiono trarre soddisfazione e voglia di lottare solo dai canestri realizzati. Non può quindi che finire con una sconfitta di nove punti che pesa su morale e classifica.



L’under 14 elite, invece, offre una prestazione gagliarda contro i capoclassifica del My Basket e, solo a causa di un crollo nel terzo quarto, non riesce a centrare la grand impresa. Molte indicazioni positive per il Coach Stefano Ambrosini che commenta così l’incontro: "E’ stata una buona partita, dove la squadra ha giocato con durezza e maggiore intensità rispetto al solito. Sono contento di questa prestazione fatta in una situazione di emergenza dove il collettivo è riuscito a trovare le risorse mentali per poter affrontare una squadra come quella del My Basket che possiede, al momento, maggiori capacità fisiche e tecniche”. Gioca anche l’Under 13 elite che in casa contro la capolista Canaletto cede nettamente ma mostra buoni miglioramenti. La partita termina 46-74 per gli ospiti.



Nel prossimo weekend la prima squadra giocherà al Geodetico di Vado Ligure domenica alle 18:15 la prima partita del girone playoff di Serie C Silver. “Partita difficile, oltre che per la forza degli avversari terzi in regular season, anche per le diverse assenze negli arancioblu che dovranno giocoforza dare molto spazio ai giovanissimi, che avranno un ulteriore possibilità di mettersi in mostra e dimostrare i progressi fatti, soprattutto a livello caratteriale” spiega Federico Pozzi, direttore sportivo del Basket Pegli.



Di nuovo in campo l’Under 14 elite che affronterà domenica alle ore 1130 al Pala Sharkers la SBDB Spezia con l’obiettivo di consolidare i miglioramenti palesati nell’ultima partita. Sabato alle 18 al Pala Sharkers la Under 18 regionale affronterà in una partita inutile per la classifica ma utile per continuare il percorso tecnico intrapreso il Meeting.



La partita più importante del weekend sarà quella della Under 16 maschile che affronterà domenica alle ore 15 al Pala Sharkers nell’ennesimo derby il My Basket A che li affianca al primo posto in classifica con 11 vittorie contro una sola sconfitta (nella gara d’andata proprio contro il Pegli). “Sarà una bella sfida e la partita sarà sicuramente in bilico fino alla fine; probabilmente vincerà chi dimostrerà i nervi più saldi” aggiunge Pozzi.



Infine, sottolinea la presidente Antonella Traversa, “comunichiamo con piacere ed anche un po’ di orgoglio che il nostro quartetto U13 femminile che ha partecipato al Join the Game 3vs3 della scorsa domenica è riuscito a qualificarsi per la fase regionale”. Ecco i nomi delle bravissime atlete: Garofalo, Magno, Napoli e Renzi.