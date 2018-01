Benevento - Samp 3-2. Pesante ko del Doria

Genova - Benevento: Belec; Djimsiti, Lucioni, Costa; Lombardi, Viola, Memushaj, Venuti; Brignola, Coda, Puscas. All. De Zerbi. A disp: Brignoli, Letizia, Del Pinto, D'Alessandro, Chisbah, Gyamfi, Billong, Volpicelli, Armenteros, Armenteros, Gravillon



Sampdoria: Viviano; Sala, Silvestre, Ferrari, Regini; Barreto, Torreira, Praet; Ramirez; Caprari, Quagliarella. All. Giampaolo. A disp: Puggioni, Tozzo, Andersen, Dodô, Linetty, Verre, Bereszynski, Murru, Tessiore, Zapata, Kownacki



Arbitro: Manganiello di Pinerolo



Primo Tempo

4' Belec anticipa Ramirez pronto a calciare dalla linea di fondo



9' Tiro di Caprari deviato in corner



10' Silvestre di testa, pallone alto



17' Destro di Torreira, pallone che termina sul fondo



24' La Samp fa fatica a trovare spazio tra le maglie del Benevento



26' Cross di Brignola, Silvestre manda in corner



30' Sinistro di Coda alto



32' Giallo a Brignola per fallo su Torreira



35' Tiro di Ramirez, para Belec



39' Destro di Quagliarella alto



45' Ci sarà 1' di recupero



46' Gol Samp Quagliarella calcia di sinistro a incrociare, Belec respinge e Caprari con un tap in insacca. Finisce qui il primo tempo



Secondo Tempo

Nel Benevento entra Billong al posto di Costa infortunato



5' Destro di Coda, palla che sbatte sulla traversa



7' Brignola con il mancino, libera la difesa della Sampdoria



11' Tiro di destro di Coda, è palo



13' D'Alessandro sostituisce Puscas



15' Giallo a Barreto per gioco scorretto



17' Lombardi in corsa crossa in area, ma Coda in volo manda alto



18' Sinistro di Ramirez sul fondo



18' Brignola calcia, Ferrari manda in corner



21' Lombardi calcia alto



22' Caprari out, dentro Kownacki



24' Gol Benevento Sinistro di Coda, Viviano è battuto



26' Tiro di D'Alessandro, Viviano respinge



30' Terzo cambio nella Samp: fuori Torreira, dentro Verre



36' Nel Benevento fuori Lombardi, dentro Gyanfi



38' Sampdoria in 10, espulso Sala per fallo su D'Alessandro



39' Gol Benevento Coda su punizione, Samp sotto



46' Tiro di Quagliarella, para Belec



47' Gol Benevento - Brignola batte Viviano sfruttando un bel passaggio di D'Alessandro



49' Gol Samp Kownachi con lo scavetto accorcia le distanze