Genova - Grande prestazione del Genoa ieri sera, che corona un momento di forma ottimale togliendosi lo sfizio di battere l'Inter di Spalletti.



Tra i protagonisti Andrea Bertolacci, tornato ad essere un valore aggiunto della squadra rossoblù. «È da tanto che sto lavorando così, quando i risultati poi vengono siamo tutti più felici e io sono contento per la squadra».



Da quando è arrivato Ballardini i rossoblù hanno invertito la rotta, conquistando 24 punti. «Quando la classifica migliora, inconsciamente si è più liberi. Ora la classifica ci sorride, ma non dobbiamo accontentarci. Mancano ancora tante partite. Dobbiamo continuare così, a partire da domenica prossima a Bologna».



«Battere l'Inter è sempre una grande emozione, mi ricordo ancora il 3-2 in casa di qualche anno fa che poi ci portò alla qualificazione in Europa League. Siamo stati bravi a prepararla, siamo stati compatti e aggressivi, volevamo fortemente vincere».



Bertolacci che nelle ultime partite ha dimostrato di avere la qualità e le geometrie per sostituire al meglio Veloso, in cabina di regia. «Quando tornerà Miguel deciderà il mister, sono decisioni che spettano a lui. Io posso solo dire che mi metterò a disposizione della squadra».



Un ultimo pensiero poi su Pandev. «È un campione e lo sta dimostrando. Oggi penso sia sia stata un'emozione particolare per lui, con l'Inter ha vinto giusto "qualcosina"».