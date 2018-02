Genova - Si ferma contro il Bologna la striscia di risultati positivi per il Genoa: allo stadio Dall’Ara i rossoblu perdono 2-0 con i gol nati da due errori della difesa. A nulla sono valsi i cambi di Ballardini nei primi quindici minuti del secondo tempo. Il grifone non perdeva dalla sfida contro l’Udinese del 28 gennaio (0-1 con gol di Behrami).



Primo Tempo - Ballardini si affida ancora una volta al 3-5-2 con Bessa preferito a Rigoni e Rosi al posto di Biraschi appena subentrato dall’infortunio. Il primo match p avaro di emozioni, il Genoa ci prova di testa con Galabinov e Rossettini ma in entrambe le occasioni manca la giusta cattiveria. Il Bologna ci prova con l’ex Dzemaili che però calcia sul fondo. Finisce qui un primo tempo brutto e noioso.



Secondo Tempo - Nella ripresa il Bologna al primo affondo va in gol: Destro di potenza batte Perin sfruttando una mancata respinta di Rosi su Masina. Ballardini a questi punti cambia togliendo in quindici minuti Bessa, Rosi e Galabinov e inserendo Lapadula, Lazovic e Medeiros. Il Genoa cerca i pareggio con Rossettini che però calcia di poco alto. La difesa del grifone questa sera non è in giornata e su un errore di Spolli nasce il raddoppio dei padroni di casa: Falletti lancia il contropiede dei suoi combinando con Destro. La punta invece di scavalcare Perin passa nuovamente al compagno che insacca a porta vuota. I rossoblu ci provano nel finale con Hijliemark che da pochi passi spedisce alto e poi con un tiro dalla distanza di Pandev che Mirante manda in corner. Poi il fischio di Giua che mette fine alle ostilità. La prossima gara del Genoa è in programma domenica 4 marzo alle 12.30 contro il Cagliari.