Bologna - Genoa 2-0. Due errori condannano i rossoblu al ko

Genova - Bologna: Mirante; Gonzalez, Romagnoli, Helander; Di Francesco, Poli, Pulgar, Nagy, Masina; Dzemaili; Destro. All. Donadoni. A disp: Santurro, Ravaglia, Krafth, Torosidis, Keita, Mbaye, Crisetig, Donsah, Krejcí, Avenatti, Falletti, Verdi.



Genoa: Perin; Rossettini, Spolli, Zukanovic; Rosi, Bessa, Bertolacci, Hiljemark, Laxalt; Pandev, Galabinov. All. Ballardini. A disp: Lamanna, El Yamiq, Pereira, Migliore, Cofie, Omeonga, Lazovic, Rigoni, Medeiros, Lapadula



Arbitro: Giua di Olbia



Primo Tempo

8' Lancio lungo di Dzemaili per Destro ma il pallone finisce sul fondo



14' Cross di Hjliemark, Pandev manda sul fondo



19' Colpo di testa di Galabinov e pallone che termina sul fondo



22' Angolo per il Genoa: Rossettini colpisce debolmente di testa, Mirante para



25' Destro di Dzemaili, pallone alto



28' Giallo a Di Francesco per gioco scorretto



35' Tanti errori da una parte e dall'altra



46' Finisce il primo tempo sullo 0-0 tra Bologna e Genoa



Secondo Tempo

4' Gol Bologna Masina non colpisce ma interviene Destro che batte Perin. L'attaccante si toglie la maglia e viene ammonito



8' Ballardini toglie Bessa e inserisce Lapadula



12' Altro cambio per il mister del Genoa: fuori Rosi, dentro Lazovic



13' Punizione battuta da Pulgar, Destro manda sul fondo



14' Destro di Lazovic, para Mirante a terra



15' Ultimo cambio nel Genoa: fuori Galabinov, dentro Medeiros



17' Destro di Rossettini alto di poco



24' Sinistro di Laxalt sul fondo



26' Gol Bologna Contropiede da parte di Destro che invece di calciare vede Falletti che batte Perin



31' Hjliemark manda alto da pochi passi



43' Pandev tenta un gran gol, Mirante manda in corner



45' Medeiros manda alto



47' Tiro di Medeiros, deviato in corner



49' Finisce qui, il Genoa perde 2-0 contro il Bologna