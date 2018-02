Botta e risposta al Ferraris tra Samp e Torino, al Ferraris è 1-1

Genova - Finisce 1-1 la gara tra Sampdoria e Torino: i gol sono stati realizzati nel primo tempo da Torreira e Ferrari (autorete).



Primo Tempo - Giampaolo, rispetto alla vittoria ottenuta all’Olimpico contro la Roma, si affida a Quagliarella al fianco di Zapata. La prima azione è all’8 ed è da parte del Torino con Iago Falque ma il suo mancino viene deviato in corner. Al 10’ Ramirez si prende un giallo per proteste, era diffidato e quindi sarà appiedato dal giudice sportivo. All’11’ la Sampdoria va in vantaggio: punizione di Torreira e la palla termina dove Sirigu non può arrivare. Il Torino non si scompone e al 25’ trova il pareggio: Acquah calcia a botta sicura e, complice la deviazione di Ferrari, trova la rete a Viviano battuto. I blucerchiati si smarriscono e la squadra granata ha l’occasione del vantaggio con Niang ma Viviano evita il peggio uscendo sul giocatore che aveva tentato il pallonetto. Al 39’ ci prova ancora Torreira su punizione ma suo tiro viene deviato da Sirigu. Finisce qui il primo tempo.



Secondo Tempo - Nella ripresa la gara è bruttina, le due squadre perdono troppi palloni e le azioni si contano sulle dita della mano. Al 28’ l’episodio che potrebbe cambiare la partita: Acquah viene espulso per doppia ammonizione dopo un fallo a metà campo. Giampaolo, che prima ha tolto uno spento Zapata inserendo Kowancki toglie Ramirez e Barreto e si affida a Caprari e Verre. Il Torino nonostante in 10 ha una ghiotta occasione con Belotti subentrato a Niang ma il tiro dell’attaccante termina alto. Nel recupero l’ultima azione è della Sampdoria con Verre ma il suo destro viene deviato da Sirigu. Finisce qui la gara, per la Samp un punto per allungare sulle pretendenti in campo domani pomeriggio alle 15. Domenica 11 febbraio altra sfida casalinga, stavolta al Ferraris il Verona impegnato nella lotta salvezza.