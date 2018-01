Bucci conferma: «Vogliamo vendere il Ferraris, non svenderlo»

Genova - Il primo cittadino genovese, il sindaco Marco Bucci, ha confermato in un’intervista a Repubblica l’intenzione di vendere il Ferraris. «Vogliamo venderlo, non svenderlo. Non è detto che lo daremo via per 10 milioni. Abbiamo tanti progetti da finanziare, tra cui la funicolare che dal Porto Antico arriverà a Lagaccio».



L’assessore allo Sport Anzalone aveva parlato della possibilità più concreta che lo stadio finisca in mano alla Sampdoria. «La nostra intenzione è che siano entrambe le squadre cittadine ad acquisire il Ferraris» sottolinea Bucci. «C’è da seguire l’iter di legge, quindi è necessaria una gara. L’amministrazione è disposta a vendere lo stadio ad una società indipendente che sia in grado di rivalutarlo, ristrutturarlo, aggiungendo funzionalità che oggi mancano come bar e ristoranti, e che sia in grado di garantire l’accessibilità alle due maggiori squadre e agli eventi straordinari».



«Chiunque per legge può acquistarlo, ma la conditio sine qua non è che Genoa e Samp, con o senza quote, rimangano dentro. Speriamo che la società in questione sia genovese» confida al quotidiano il sindaco.