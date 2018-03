Genova - È tempo di Coppa Davis e Genova risponde presente. Per l'ottava volta nella sua storia la massima competizione di tennis per nazioni sbarca a Genova. L'Italia del genovese Fognini sfiderà, dal 6 all'8 aprile, nei quarti di finale la temibile Francia. «È un grande onore per Genova. Abbiamo dimostrato che, quando vuole, Genova può essere grande» ha affermato Marco Bucci.



«Questo - prosegue il sindaco - è un messaggio per tutti: Genova non deve essere grande solo per 3-4 settimane all'anno, ma lo deve essere sempre». Le sfide contro i transalpini si giocheranno al centrale Beppe Croce di Valletta Cambiaso. «Su questa manifestazione abbiamo investito quasi 180 mila euro per rimettere a posto i campi e far sì che siano in linea con il decreto Minniti. Faremo lo stesso per tutte le iniziative che consentiranno alla gente di venire a Genova, perché è una città che offre tantissimo. Molto più di tante altre. È un investimento non soltanto legato a queste due manifestazioni (oltre la Coppa Davis, Genova ospiterà prossimamente la Fed Cup femminile), perché l'investimento rimane. Io a tennis? Ci ho giocato due volte nella mia vita, ma con risultati molto deludenti» ammette ridendo il primo cittadino genovese.