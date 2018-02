Genova - Laxalt e Hiljemark in gruppo: due buone notizie per l’allenatore del Genoa Davide Ballardini in vista della trasferta al Dall’Ara in programma sabato alle 18.



La squadra ha svolto riscaldamento e poi si è concentrata su esercitazioni di carattere tecnico-tattiche. Rossi e Veloso stanno intensificando i ritmi, pur dovendo rifinire la preparazione. Biraschi è in progresso e sarà valutato nei prossimi giorni. Iter riabilitativo per i giocatori indisponibili. Giovedì è fissata un’unica sessione a porte chiuse, con una riunione in sala video come prologo.