Campionati Regionali Master di nuoto, appuntamento alla Sciorba

Genova - Dopo una manciata di Trofei, sempre a podio la squadra della Nuotatori Genovesi, questo fine settimana si nuotano i campionati regionali. A presentare l’evento e a tracciare la stagione è Michele Muscolo atleta e allenatore, responsabile del settore.



«Si e ci arriviamo bene. Ci presentiamo in 85, un buon numero, non so se basterà a vincere il titolo, perché anche le altre società sono altrettanto numerose e agguerrite. Conoscendo i miei atleti mi sento di dire che sul podio ci saremo e direi anche nelle prime due ci siamo. Per piazzamenti e per vittorie una dozzina di noi arriverà ai 900 punti - ha proseguito - In Liguria siamo tra le più forti, l’elite, ma ci sono Genova Nuoto, Rapallo Nuoto e altre società che si stanno inserendo».



«Si perché a parte i risultati ho sempre puntato sulla costruzione del gruppo: il nuoto è sport individuale, il rischio è la monotonia, è quindi importante creare la squadra, che motiva allenamenti e gare. Ci divertiamo senza trascurare i piazzamenti».



«Lo scorso anno arrivammo secondi per nemmeno 1000 punti, abbiamo pagato dieci assenze dell’ultima ora. Quest’anno tutti faremo due gare per evitare complicazioni. Sono orgoglioso di avere atleti da prima corsia e che continuano a venire. Abbiamo qualità. Gaia Naldini, Tullia Givanni, Marco Tagliefierro, Massimiliano Mantovani, Luca Scaramel, vive a Tortona e nuota con noi, figlio d’arte, Massimo Tubino. Io me la cavicchio. Seconda linea molta numerosa e di ottimo livello. Lo dico sempre, l’importante è esserci e ognuno deve avere i propri obiettivi. Quindi tutti presenti e soprattutto in gruppo, mi piace quando ci presentiamo in massa e condividiamo la gioia. Ci vediamo domenica alla Sciorba».