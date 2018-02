Chievo - Genoa 0-1. Espugnato anche il Bentegodi grazie a Laxalt

Genova - Chievo: Sorrentino; Depaoli, Bani, Gamberini, Gobbi; Giaccherini, Radovanovic, Bastien; Birsa; Inglese, Meggiorini. All. Rolando Maran. A disp: Seculin, Dainelli, Rigoni, Stepinski, Gaudino, Leris, Cesar, Gobbi, Castro, Pucciarelli, Pellissier, Hetemaj, Jaroszynski.



Genoa: Perin; Biraschi, Spolli, Zukanovic; Pedro Pereira, Rigoni, Bertolacci, Hiljemark, Laxalt, Pandev, Galabinov. All. Ballardini. A disp: Lamanna, Zima, Gentiletti, Cofie, Lapadula, El Yamiq, Migliore, Lazovic, Bessa, Omeonga, Medeiros.



Arbitro: Gavillucci



Primo Tempo

4' Cross di Birsa deviato e pallone che finisce senza problemi a Perin



6' Tiro di Galabinov respinto da Sorrentino



8' Tiro di Gobbi ma l'arbitro aveva fischiato per fuorigioco



14' Spolli spinge Meggiorini, per l'arbitro è giallo



18' Zukanovic cerca Laxalt ma il pallone è troppo lungo e l'azione sfuma



23' Tiro a giro di Bastien, pallone sul fondo



30' Galabinov riceve da Pandev e calcia di prima intenzione. Il tuo tiro termina fuori



35' Annullato gol a Pandev per fuorigioco



40' Poche emozioni quando sta quasi per finire il primo tempo



45' Tegola per il Genoa: problema muscolare per Galabinov, dentro Lapadula



46' Finisce il primo tempo sullo 0-0



Secondo Tempo

5' Tiro di Bastien, para Perin



9' Colpo di testa di Inglese, pallone fuori



13' Nel Chievo dentro Castro e fuori Giaccherini



14' Altro cambio per Maran: fuori Inglese, dentro Pellissier



20' Giallo a Castro per gioco scorretto



25' Fuori Pereira, dentro Lazovic



30' Fuori Hjliemark, dentro Bessa



31' Terzo cambio per Maran: fuori Birsa, dentro Gaudin



41' Genoa vicino al vantaggio con Pandev ma Sorrentino respinge il tiro del macedone



45' Saranno 3' di recupero



46' Gol Genoa Laxalt sfrutta l'assist di Lapadula e batte Sorrentino



48' Finisce qui, il Genoa batte il Chievo 1-0 grazie al gol di Laxalt