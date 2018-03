Cinquina d´oro (e un bronzo) per la Lanterna Taekwondo in Toscana

Genova - Cinque ori e un bronzo, il quarto posto nella classifica generale dei Campionati Regionali della Toscana. Massima soddisfazione per la Lanterna Taekwondo al termine della competizione di Vicopisano grazie ai successi firmati da Andrea Abbate (vincitore in semifinale 24-2 e in finale 22-20), Rachele Pinna (vincitrice in semifinale 10-0 e in finale 19-15), Anna Fossaceca (23-0 in finale), Stefano Brizzolari (25-8 in finale) e Tommaso Perticaro (17-0 in finale).



La sesta medaglia, color bronzo, arriva da Mathias Pinna. "Si conferma davvero molto positivo il nostro trend - spiega il maestro Fabrizio Terrile - Sono medaglie di valore importante, dimostrano che la strada è sempre quella giusta e invitano tutta la società a proseguire con ugual entusiasmo e dedizione".