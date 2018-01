Genova - Affare fatto! O almeno così ha confermato Sky Sport. Stando a quanto appreso infatti il Genoa avrebbe chiuso con il Benfica per il terzino classe '98 Pedro Pereira.



Il calciatore non è un volto nuovo per la serie A. Il portoghese infatti, per chi non se lo fosse dimenticato, è un ex giocatore della Sampdoria. Pereira arriverà in prestito per 18 mesi con diritto di riscatto ed è già sbarcato in città per visite mediche e firma sul contratto.



Nella squadra blucerchiata Pereira giocò 19 partite senza mettere a segno nessuna rete. Il 4 ottobre 2015, servendo a Luis Muriel l'assist per il gol che sblocca la partita Samp-Inter 1-1, diventa il più giovane assist-man della stagione 2015-2016 dell'intera Europa.



Il 31 gennaio 2017 ritorna al Benfica in cambio del riscatto di Filip Ðuricic. Ed ora rieccolo sbarcare a Genova dall'altra parte della barricata. Riuscirà il giovane portoghese a consacrarsi in serie A?