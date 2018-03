Criscito al Genoa, non ci sono più dubbi: «Vorrei tornare e vincere qualcosa»

Genova - Oramai ci siamo, manco solo l'annuncio e poi Mimmo Criscito tornerà a vestire il rossoblù. Dopo la confessione del calciatore alla Gazzetta dello Sport di non voler rinnovare il proprio contratto con lo Zenit e di aver già deciso la prossima soluzione, quest'oggi il campano ha parlato ai microfoni del canale tematico rossoblù: «Sette anni fa quando andai via da Genova ho sempre detto che il mio sogno sarebbe stato quello di tornare e magari vincere qualcosa con il Genoa».



Un amore, quello con il rossoblù, iniziato quasi vent'anni fa. «Avevo 13 anni, a quell'età si è soliti fare provini. Ero a Napoli e c'era Onofri a vedermi, all'epoca responsabile del settore giovanile. Dopo quel provino ne feci un altro a Matera e così li convinsi a tesserarmi».



Genova divenuta una seconda casa per Criscito. «Ho sposato una genovese, i miei figli sono nati a Genova. La gente quando mi vede mi ferma, i tifosi mi vogliono bene. E io dalla mia in Russia continuo a seguire sempre con interesse il Genoa. Passione che ho trasmesso anche ai miei figli. Lo stadio? È un posto magico di Genova quando è tinto di rossoblù».



Sette anni in Russia che gli hanno valso il primato di difensore con più gol nella storia del club di San Pietroburgo. «Se dovessi tornare in Italia e al Genoa mi piacerebbe andare in doppia cifra».



In chiusura c'è tempo poi per un augurio ai tifosi rossoblù: «Li saluto e spero di rivederli presto». Criscito e il Genoa non sono mai stati così vicini al ritorno.