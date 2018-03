Crotone - Samp 4-1. Crolla il Doria allo Scida

Genova - Crotone: Cordaz; Faraoni, Ceccherini, Capuano, Martella; Stoian, Mandragora, Benali; Ricci, Trotta, Nalini. All.Zenga. A disp: Figliuzzi, Viscovo, Barberis, Diaby, Pavlovic, Zanellato, Sampirisi, Crociata, Ajeti, Simy



Sampdoria: Viviano; Sala, Silvestre, Ferrari, Murru; Barreto, Torreira, Linetty; Ramirez; Quagliarella, Caprari. All.Giampaolo. A disp: Tozzo, Belec, Andersen, Alvarez, Strinic, Praet, Zapata, Regini, Verre, Capezzi, Kownacki.



Arbitro: Mazzoleni di Bergamo



Primo Tempo

6' Dormita della Samp, Trotta calcia ma Viviano devia



7' Gol Crotone Trotta di sinistro batte Viviano



13' Applausi dello Scida per ricordare l'ex capitano della Fiorentina Astori che indossava la maglia numero 13



19' Destro a giro di Nalini, palla sul fondo



21' Sala atterra Nalini, è rigore per il Crotone



22' Gol Crotone Viviano para il rigore a Trotta, Poi Storian tutto solo raddoppia



27' Tiro di Torreira alto



29' Conclusione centrale di Nalini, para Viviano



31' Giampaolo toglie Ramirez e mette Zapata



36' Gol Crotone Trotta realizza il tris sul respinta di Viviano su tiro di Benali



40' Giallo a Murru per gioco scorretto



41' Primo tempo imbarazzante della Sampdoria mai pericolosa dalle parti di Cordaz



49' Finisce il primo tempo con la Sampdoria sotto di 3 gol a Crotone



Secondo Tempo

4' Quagliarella anticipato da Ceccherini al momento del tiro



7' Nalini si libera di Sala e calcia di potenza, il pallone termina a lato



9' Fuori Torreira, dentro Capezzi



11' Sinistro di Mandragora e pallone a lato di poco



18' Quagliarella calcia, Cordaz manda in corner



19' Giallo a Linetty per gioco scorretto. Il centrocampista polacco era diffidato e salterà la gara contro l'Inter



24' Gol Sampdoria Zapata di sinistro batte Cordaz con bel pallone che si infila all'angolino



30' Tiro di Quagliarella deviato in corner



38' Conclusione di Silvestre e palla alta sopra la traversa



40' Gol Samp Simy calcia e colpisce palo. Silvestre prova a rinviare ma colpisce Viviano e il pallone si insacca



45' Saranno 4 ' di recupero



49' Finisce qui, la Samp crolla a Crotone. Non basta il gol di Zapata