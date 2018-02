D’Inverno sul Po: vittorie per Samp, Elpis, Rowing, Speranza Pra’ e Santo Stefano al Mare

Genova - Sabato di festa per le società liguri impegnate nel week end alla 35a edizione della D’Inverno sul Po, classicissima internazionale caratterizzata dalla presenza di quasi 3000 atleti-gara. Il primo dei due (l’altro è previsto oggi) appuntamenti sulla lunga distanza, assieme al freddo, tempra i canottieri, ben corroborati dagli allenamenti del periodo autunnale-invernale. Morgan Guidi Colombi e Tommaso Anfosso portano la Canottieri Sampierdarenesi sul più alto gradino del podio nel doppio Allievi B2. Il settore giovanile firma anche il singolo 7,20 Allievi B1 con l’oro di Jacopo Cappagli e il bronzo di Samuele Campestre, assieme al singolo 7,20 Allieve B2 con l’argento di Giada Bucci. Martino Cappagli e Diego Fontanella vincono il doppio Cadetti, Lorenzo Reasso e Andrea Santini sono terzi nel doppio Allievi C



L’Elpis Genova festeggia il successo di Federico Garibaldi nel singolo Senior davanti ad altri 34 contendenti. Silvia Tripi conquista il bronzo nel doppio Senior assieme alla vogatrice sarda Claudia Cabula. Per il Rowing Club Genovese ci sono la vittoria di Maria Ludovica Costa nel doppio Junior, assieme a Ilaria Corazza (Ausonia), e il bronzo di Gabriele Lojacono (7,20 Allievi B2).



Edoardo Rocchi e Alessio Bozzano esprimono il loro dominio incontrastato nel doppio Junior. Speranza Pra’ leader davanti a Tritium e Flora. Bell’affermazione anche per la Canottieri Santo Stefano al Mare nel singolo Ragazzi con Alice Ramella. Oro anche per le master Barbara Piro e Stefania Crespi nel doppio B, bronzo per la singolista Marta Ardissone. Annalisa Zanon e Manuela Bongiovanni sono terze con i colori della Canottieri Sanremo. Nel doppio misto Master, bronzo per Benedetta (Sportiva Murcarolo) e Stefano Bellio (Elpis Genova). Nel doppio Allieve C terzo il doppio misto Elpis-Samp di Erica Toscano e Asia Loccisano.



La domenica della D’Inverno sul Po, regata internazionale torinese di fondo, è aperta dalla vittoria dell’otto della Nazionale, medaglia di bronzo agli ultimi Mondiali di Sarasota Bradenton. Due e tredici secondi di vantaggio sui due equipaggi schierati sul fiume dalla Romania. Soddisfazione, quindi, per i genovesi Davide Mumolo (Elpis Genova), Cesare Gabbia (Elpis Genova) e Paolo Perino, finanziere cresciuto nella Sportiva Murcarolo. Molto convincente anche la prestazione del giovane 4 di coppia composto dai giovani genovesi Leonardo Bava (Rowing Club Genovese) e Lorenzo Gaione (Sportiva Murcarolo), con il fiorentino Muccini e il torinese Italiano): sono terzi, a un’incollatura dalla Romania.



Nel 4 di coppia Junior, dopo il successo di ieri nel doppio, Alessio Bozzano ed Edoardo Rocchi dello Speranza Pra’ conquistano assieme a tue atleti della Tritium. In campo femminile, vittoria per Maria Ludovica Costa (Rowing Club Genovese) nel 4 di coppia Juniores, argento per la compagna Lucia Rebuffo e per Alice Ramella (Santo Stefano al Mare) nella stessa specialità. Per il Rowing Club Genovese, ci sono anche l’oro di Giada Danovaro nell’otto Junior femminile e il bronzo del timoniere Alessandro Calder nell’otto Junior maschile e di Benedetta Gaione nel 4 di coppia Ragazze. Seconda, nell’otto Senior femminile, Silvia Tripi (Elpis Genova). Sul podio anche l’otto misto Samp-Argus nei Cadetti con Caprile, Picco, Fontanella, Cappagli, Battistini, Galtieri, Alfano e Vitiello (tim. Sanna). Piazza d’onore per il 4 di coppia Allievi C dell’Elpis Genova composto da Giorgio Cogliolo, Matteo Silvatici, Federico Gilioli e Giorgio Raffetti.



Barbara Piro nuovamente sul più alto gradino del podio, questa volta nell’otto Master misto Corgeno-Gavirate-Santo Stefano al Mare. Bronzo per Andrea Crivello e Davide Scionico, a bordo del misto Elpis-Volontari Garda-The Core.