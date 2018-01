Da Lucca a Carasco. Prime medaglie per il 2018 dell´Auxilium Genova

Genova - Al via un nuovo anno e le ginnaste agoniste Auxilium Gold tornano subito in pedana per le gare individuali. Apre il 2018 il Trofeo Irene Bacci di Lucca svoltosi sabato 6 gennaio: gara di altissimo livello, in cui si sono confrontate quelle che saranno tra le migliori ginnaste partecipanti ai Campionati Gold 2018.



Le prime a scendere in pedana sono le Allieve, Selene De Vito e Francesca Dondero, entrambe classe 2007 e gareggianti nella Categoria A3. Presentano gli esercizi palla e clavette, e nonostante qualche perdita d'attrezzo, ben figurano in questa prima importante uscita, posizionandosi entrambe nella prima metà della classifica (7' Francesca e 9' Selene).



Il pomeriggio prosegue con le ginnaste Junior2 e Junior3: Giulia Segatori, Giada Scognamillo, Ilaria Puglia e Salomè Pontanari scendono in pedana con cerchio e nastro in una gara di altissimo livello. Provando esercizi nuovi e rischiosi, gli errori sono stati tanti per loro, ma c'è sicuramente ancora molto margine di miglioramento e tanta voglia per tutte e quattro di presentarsi al Campionato Gold agguerrite e competitive.



A fine giornata arriva il risultato migliore. È la volta delle ginnaste Senior ed ultima a gareggiare è Sofia Dolcini: tesserata Pontevecchio Bologna per la prossima stagione sportiva, Sofia svolge due ottime prove a clavette e nastro, dimostrando tutta la sua maturità ed esperienza, conquistando così il secondo gradino del podio.

Il weekend sportivo però non finisce qui, ma prosegue domenica a Carasco con il Trofeo Riboli, organizzato dall'omonima Società. A parteciparvi per l'Auxilium sono le due ginnaste Gold di Specialità Sabrina Deiana e Nicole Parisi. Ottima prova per entrambe: Sabrina, a cerchio e nastro, conquista il primo posto e Nicole, a fune e clavette, ottiene rispettivamente il primo e il secondo posto.