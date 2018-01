Genova - Daniel Bessa sarà un nuovo giocatore del Genoa: il centrocampista in arrivo dal Verona, arriverà in rossoblu con la formula del prestito per 18 mesi con diritto di riscatto.



Carriera - Bessa, uno degli artefici della promozione in serie A con gli scaligeri, in questa stagione ha collezionato 17 presenze realizzando il 3-0 contro il Milan. Il Genoa, dopo Hiljiemark si assicura un nuovo rinforzo in mediana battendo la concorrenza del Cagliari dove potrebbe finire Cofie.