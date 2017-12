Genova - Scatta oggi il lungo Natale sulla neve ad Artesina. Impianti tutti aperti, compreso l’accesso dalla Valle Ellero in località Rastello.Situazione strepitosa con 2 metri di neve al Pian della Turra e collegamenti MondoleSki perfettamente agibili. Le piste di Artesina sono pronte per accogliere i tanti liguri che festeggeranno il Natale sulla neve, accompagnati come sempre da tanti eventi e momenti di svago.



Immancabile per i più piccoli la mascotte Pinky con la Baby Dance sulla piazza pedonale di Artesina. E poi il parco giochi e la musica firmata Radio Artesina. Il Capodanno sarà come sempre … in Piazza con tanta musica e divertimento per le famiglie, la tradizionale fiaccolata dei bambini e dei maestri, le lanterne che volano in cielo e poi il djset per ballare fino alla mezzanotte e oltre.



Il 3 gennaio ritorna il Villaggio Solidale mentre il 6 gennaio sarà come sempre il giorno della Befana sulla neve. Domenica 7 lo show di Paolo Rossi e il football free style sulla neve mentre sabato 13 gennaio sarà tempo di Free Ride Fest. Ritorneranno poi gli appuntamenti con Spinning in White e Artesina 4WD mentre il 10 febbraio ci sarà l’ormai storica e attesa Festa delle Mascotte in arrivo da tutta Italia. Il compleanno di artesina si festeggerà il 17 febbraio con il bellissimo Artesina Snow Party. Spazio anche all’agonismo il 12 e 13 marzo con il Gran Premio Giovanissimi Piemonte mentre il 24 marzo sarà tempo di GiganTurra e domenica 25 marzo tutti in piazza per EAT…Artesina.