Dieci titoli regionali e cinque pass per i Criteria Nazionali per la Sportiva Sturla

Genova - Nello scorso fine settimana si sono tenuti, presso la piscina della Sciorba le finali invernali dei campionati regionali giovanili, ultima data disponibile per le qualificazioni ai criteria nazionali giovanili. Dieci titoli regionali con un bottino complessivo di 36 medaglie ed uno splendido quarto posto in classifica generale per gli atleti della Sportiva Sturla, allenati dai tecnici Valentina Tricarico ed Alessio De Luca.



Si laureano campioni regionali delle rispettive categorie i seguenti atleti: Matteo Maragliano (cat. Cadetti) vincendo i 50 dorso, 50 e 100 farfalla e tre piazze d'onore nei 100, 200 dorso e 200 farfalla; Emanuele Bottino (cat. Juniores 2000) conquistando i 200, 400 e 1500 stile libero; Chiara Carmassi (cat. Cadetti) vince i 50 farfalla e conquista un argento ed un bronzo nei 200 e 100 farfalla; Sara Garipoli (cat. Ragazze 2004) vince i 100 farfalla e conquista un argento ed un bronzo nei 200 farfalla e 400 misti; Pietro Amicabile (cat. Juniores 2002) vince i 100 stile libero e conquista due medaglie di bronzo nei 50 e 200 stile libero; Camilla Rebollini (cat. Ragazze 2004) vince nei 200 rana e conquista il bronzo nei 100 rana.



Tre piazze d'onore per Matteo Sibilla (cat. Cadetti) nei 50, 100 e 200 rana; Luca De Pascale (cat. Cadetti) conquista due medaglie d'argento nei 400 misti e 1500 stile libero ed un bronzo nei 200 farfalla; Alberto Cuccu (cat. Ragazzi 2003) conquista un argento ed un bronzo nei 100 e 200 farfalla rispettivamente; Medaglie di bronzo per Caterina Rizzo (cat. Cadetti) nei 200 rana e 400 misti, Chiara De Pascale (cat. Ragazze 2003) nei 200 e 400 stile libero; Arianna Pavanello (cat. Ragazze 2005) nei 200 rana; Carolina Timossi (cat Ragazze 2003) nei 200 farfalla; Francesco Zolezzi (cat. Cadetti) nei 200 rana e Matteo De Pascale (cat. Juniores 2001) nei 100 rana. Ottimi tempi per Simone D'Ambrosio, Alessandro Lamberti, Matteo Magnani, Michele Maragliano, Tamas Sabatini, Umberto Sbisà, Andrea Vassallo e Alessia Vitta. Hanno ottenuto il pass per i Criteria Nazionali di Nuoto Giovanile, che si terranno a Riccione dal 23 al 28 marzo, i seguenti atleti: Matteo Maragliano, Chiara Carmassi, Sara Garipoli, Emanuele Bottino e Arianna Pavanello.