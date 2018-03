Genova - Disfatta della Sampdoria a Crotone: i blucerchiati giocano la peggior partita in trasferta e vengono travolti 4-1 dagli uomini allenati da Zenga. A nulla è valso il gol di Zapata nella ripresa.



Primo Tempo - Giampaolo oltre a Sala al posto di Bereszynki, lascia a sorpresa in panchina Zapata e si affida a Caprari al fianco di Quagliarella mentre a centrocampo Barreto preferito ancora a Praet. Al 7’ il Crotone trova il gol del vantaggio: Trotta dagli sviluppi di un corner riceve di testa da Ceccherini e di sinistro batte Viviano. Il gol non scuote la Samp che rischia di capitolare ancora ma il tiro di Nalini viene parato da Viviano. Passano solo due minuti e Mazzoleni concede un calcio di rigore ai padroni di casa per fallo di Sala su Nalini. Sul dischetto va Trotta ma Viviano respinge. Sulla ribattuta interviene Stoian che insacca. Giampaolo prova a cambiare togliendo Ramirez e inserendo Zapata ma il Crotone realizza il tris con Trotta dopo il tiro di Benali respinto da Viviano. Si chiude qui un brutto primo tempo da parte della Sampdoria.



Secondo Tempo - Nella ripresa la Samp le prova tutte per cercare almeno di agguantare un punto ma è il Crotone a rendersi sempre pericoloso. Stavolta ci prova Mandragora ma la sua conclusione termina sul fondo. Giampaolo toglie Torreira e Sala (infortunato) e inserisce Capezzi e Praet. Al 24’ la Samp trova il gol che potrebbe riaprire il match: Zapata in girata batte Cordaz all’angolino. Nei minuti finali il Crotone trova il quarto gol con una rete grottesca: Simy, subentrato a Nalini colpisce il palo, Silvestre prova a rinviare ma il pallone colpisce Viviano e si insacca. Si chiude qui una partita da dimenticare per i blucerchiati che domenica alle 12.30 dovranno riscattarsi contro l’Inter.