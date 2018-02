Vietata la trasferta ai tifosi veronesi

Genova - La Federclubs ha diffuso il seguente comunicato:



Abbiamo deciso di aderire ai 5 MINUTI DI SILENZIO proposti dai gruppi della Sud per la partita SAMPDORIA – HELLAS VERONA, per dimostrare la nostra vicinanza ai tifosi Gialloblù.

Ci sentiamo privati di un giorno di festa in cui riabbracciare vecchi amici, con una giustificazione assurda – partita a rischio – che già in passato avevamo vissuto sulla nostra pelle.



Il divieto inoltre colpisce i molti Sampdoriani residenti in Veneto. Per questo motivo nei distinti sarà esposto solo uno striscione, quello del Sampdoria Club Verona.



Per Sempre Sampdoria e Verona!



FEDERCLUBS