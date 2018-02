Genova - Manca soltanto l’ufficialità ma Dodò passerà dalla Sampdoria al Santos: in serata i due club si vedranno per lo scambio di documenti per le visite mediche di rito.



Cifre - Dodò resterà in Brasile in prestito fino al 31 dicembre con un diritto di riscatto vicino a 1.5 milioni di Euro. In caso il giocatore dovesse cambiare club, la Sampdoria otterrà il 5%.