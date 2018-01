Dopo un anno potrebbe arrivare il sostituto di Rincon: è un ex Samp

Genova - Dallo scorso gennaio il Genoa è ancora alla caccia del sostituto di Rincon. Né nella finestra invernale del 2017, né in quella estiva, il presidente Preziosi era riuscito a individuare il profilo giusto che potesse compensare l’assenza del venezuelano.



Attualmente, per caratteristiche, l’unico rosa accostabile all’ex rossoblù è forse Stephane Omeonga, che manca però in esperienza.



Ecco allora che, al terzo tentativo, la dirigenza rossoblù pare intenzionata questa volta a colmare davvero quella casella. Il primo nome sulla lista è Afriyie Acquah, ghanese tutto muscoli e velocità del Torino (con una breve parentesi in blucerchiato).



In alternativa potrebbe tornare in auge il profilo di Taider, che nelle battute finali della sessione estiva sembrava poter già raggiungere l’ombra della Lanterna in uno scambio con Rigoni.



Il mercato entra nel vivo, il Genoa non vuole farsi trovare impreparato.